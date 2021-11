“ON AIR!” – DAMASCELLI: “Timori su Zaniolo dopo il doppio infortunio”, AGRESTI: “Zakaria è diretto verso la Juve”, PIACENTINI: “Se l’Italia non andrà al Mondiale sarà una vergogna”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Nazionale non mi ha mai interessato. L’Europeo vinto è stata una botta di fortuna, ma poi i nodi vengono al pettine. Abbiamo pareggiato contro Bulgaria, Irlanda, Svizzera, e alla fine è evidente che non ce la fai. Squadra molto scarsa, quando sentivo parlare di Jorginho pallone d’oro mi sentivo male. Spinazzola poteva dare un passo in più a una squadra che non ha gioco… Ragazzi, c’era gente che voleva Belotti alla Roma. Ma non è solo lui, ce ne sono tanti nell’Italia che non possono giocare a certi livelli. Mourinho? Io ci credo che lui ce la mette tutta, senza bisogno di leggere quanto scrive su Instagram. Il problema sono le campagne acquisti e i giocatori a disposizione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non andare al mondiale per la seconda volta sarebbe una vergogna. Non sarà per niente semplice, ci saranno 12 squadre suddivise in tre gironi, e solo tre ne passano…Rischi di incontrare squadre difficili da affrontare, come Portogallo, Olanda, Polonia o Svezia…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mourinho dice che sta lavorando e che manterrà le promesse. Io penso che la situazione che ha trovato qui a Roma non lo abbia sorpreso più di tanto. Io mi sono convinto di questa cosa, anche se non so quanto a ragione…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Ieri hanno deluso in tanti, per primo Mancini che ha messo una squadra che per 70 minuti non ha fatto un cross in area, perchè non aveva nessuno. A me Scamacca piace tanto, io me l’aspettavo dall’inizio perchè aveva le caratteristiche giuste, e non capisco perchè ha messo Belotti che era stato bocciato. La qualificazione al mondiale lo abbiamo perso con quel rigore sbagliato da Jorginho, e il gol clamoroso sbagliato da Insigne contro la Svizzera nel match di andata. Adesso c’è il dramma di una squadra campione d’Europa che rischia di non andare al mondiale. Per me il giocatore fondamentale per questa squadra è Spinazzola, e non lo dico da romanista… Zaniolo dietro le punte? A me basta che lo togli dalla destra, poi lo puoi far giocare anche difensore centrale…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mancini ha le sue responsabilità, ma visti gli infortunati a livello di uomini si poteva fare poco, ma come gioco ci si aspettava di più. Ho visto dei giocatori che non sanno giocare per niente in area di rigore, e così diventa difficile. La Roma? Penso che Pellegrini possa diventare i leader della squadra, gli altri possono essere Cristante e Veretout. Abraham è uno in grado di cambiare le carte in tavola, e vincere le prossime partite. Col Genoa sarà dura. Ora non è il momento di pensare al mercato che poi magari non ti riserverà grosse novità…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Fare tre gol a questa Irlanda del Nord sarebbe stato molto difficile, visto il catenaccio che hanno fatto, e quindi ieri ci sono pochi rimpianti. Però l’Italia ha giocato davvero male. Mancini ha delle responsabilità, non capisco perchè Bonucci abbia fatto tutti quei lanci, ma per chi? Per un attaccante alto 1 e 50? E poi le responsabilità sono dei big di questa squadra… Zakaria? Non impazzisco per lui. Lo vedo più alla Roma che alla Juve, i giallorossi hanno bisogno di un’alternativa, la Juve no. Zakaria non è un giocatore che può essere titolare nella Juventus, vale un McKennie. Per questo farebbe più comodo alla Roma, alla Juve non lo vedo assolutamente… Il giocatore che dovrebbe far fare il salto di qualità alla Roma è Zaniolo, lo stiamo aspettando, ma per adesso non arriva…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’Italia? La parola giusta è “fallimento” clamoroso. Siamo stati scavalcati dalla Svizzera, e io questo ottimismo per i playoff non ce l’ho, visto che questa squadra non segna. Saranno due partite al veleno… La priorità della Roma sul mercato di gennaio? Io penso che sia il centrocampista, è fondamentale per Mourinho. Ritiene inadatti Villar e Diawara e vuole altro. Ci sono dei giocatori in scadenza a giugno e la Roma lavora su quelli. Su Zakaria c’è un problema, la Juve sta andando con decisione sul giocatore…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Il voto all’Italia? Due, visto che siamo arrivati secondi… L’allenatore ha cominciato con questo falso attaccante, e ha finito la partita con due centravanti preso dal panico e dalla confusione sua. Non è che se hai un attaccante che fa dieci gol, se ne metti cinque ne segni cinquanta… Ieri sera abbiamo dimostrato una confusione tattica che è figlia delle idee dell’allenatore. E poi manca del tutto personalità. Dobbiamo rimpiangere Spinazzola, Verratti, Chiellini e Immobile. E dobbiamo sperare nel recupero di Zaniolo, che non sappiamo come starà a marzo… Zakaria? Alla Juve lo vedrei bene, perchè sarebbe l’unico mediano in rosa insieme a McKennie. Non è un fenomeno, altrimenti il Borussia se lo terrebbe. E’ un giocatore interessante a livello fisico, non è un fulmine, ma ha un’importanza tattica che farebbe comodo alla Juventus… Zaniolo? Con quei problemi fisici avuti è difficile venirne fuori. Mi auguro di essere smentito, che possa essere una grande risorsa per la Roma e il calcio italiano, ma ho dei timori, che sono gli stessi del ragazzo… ”

