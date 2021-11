Roma, fatta per il rinnovo di Mancini: firma fino al 2026, guadagnerà sopra i 3 milioni a stagione

AS ROMA NEWS – E’ fatta: Gianluca Mancini firmerà il rinnovo con la Roma al rientro dalla Nazionale. Accordo blindato, intesa che sta per essere ufficializzata dal club giallorosso, scrive il portale Gazzetta.it (C. Zucchelli).

Nonostante le prestazioni non esaltanti del difensore, l’ex Atalanta ha comunque convinto Mourinho che lo considera uno dei punti fermi del suo progetto. Mancini guadagnerà una cifra superiore ai 3 milioni a stagione e il suo contratto sarà prolungato fino al 2026.

Rinnovo in arrivo anche per Ebrima Darboe, anche se a cifre molto diverse: il giovane centrocampista gambiano guadagnerà 400mila euro più bonus fino al 2026. Mourinho non lo considera ancora pronto per essere un titolare nella Roma, ma crede nelle potenzialità del ragazzo e per questo gli è stato rinnovato il contratto.

Fonte: Gazzetta.it