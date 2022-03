Mou e la mossa a sorpresa per il derby: 3-4-2-1 con Zaniolo in panchina

AS ROMA NEWS – E’ il giorno del derby. In città non si parla di altro e alle 18 Roma e Lazio scenderanno in campo per la supremazia cittadina, ma anche per mettere una pesante ipoteca su un posto in Europa.

Mourinho intanto sta preparando una mossa a sorpresa: lasciare fuori Zaniolo, almeno inizialmente, per poi giocarsi la sua carta nella ripresa, sperando che il 22 giallorosso possa essere decisivo subentrando dalla panchina come lo era stato a La Spezia.

Nela testa dello Special One dunque aleggia questa idea, riprovare il 3-4-2-1 che prevede i due trequartisti, Pellegrini e Mkhitaryan, alle spalle dell’unica punta Tammy Abraham. Il centrocampo sarebbe più coperto con con l’inserimento di Cristante e Sergio Oliveira.

In difesa invece Kumbulla è favorito su Ibanez, così come Zalewski parte leggermente davanti a El Shaarawy e Vina per una maglia da titolare sulla fascia sinistra. Per sapere se la mossa di Mou sarà davvero questa, appuntamento a tra qualche ora: il countdown per il derby è già iniziato.