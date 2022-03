TIAGO PINTO: “Derby partita speciale, oggi è importante anche per la classifica. Pedro? Non è il momento giusto per parlarne”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Lazio.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Avete scelto Mou per creare empatia con l’ambiente…

“Lui è una persona genuina, e questo rapporto coi tifosi è vero. A noi fa piacere, i tifosi sono sempre accanto alla squadra. Questo ambiente ci carica ma ci dà anche responsabilità”.

Perchè Pedro ha lasciato la Roma?

“Non ho mai nascosto le cose, ma oggi non è il momento giusto per parlarne”.

Per voi è più importante vincere il derby o arrivare davanti alla Lazio?

“Capisco quello che dici. Il derby è sempre una partita speciale, ma con onestà dobbiamo guardare partita per partita, oggi è una partita importante anche per la classifica e cerchiamo di portare a casa i tre punti”.