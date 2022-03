ROMA-LAZIO: 3-0 (1′, 22′ Abraham, 40′ Pellegrini). Trionfo giallorosso in un derby senza storia

AS ROMA NEWS – E’ il giorno del derby. Alle 18 di oggi Roma e Lazio si affrontano allo Stadio Olimpico, in palio c’è il primato cittadino ma anche il quinto posto in classifica che vale una qualificazione all’Europa League.

Una vittoria oggi può spostare parecchio nella corsa all’Europa, sia in termini di classifica che dal punto di vista emotivo. I giallorossi, sconfitti all’andata, non sono in un grande periodo di forma e arrivano alla gara di oggi con la partita di Conference sulle gambe.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali che scenderanno in campo e poi al racconto delle emozioni che solo un derby sa regalare.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Finita! Trionfo giallorosso in un derby senza storia, deciso nei primi 45 minuti dai gol di Abraham (doppietta) e Pellegrini, a segno con una magia su punizione. Nella ripresa la squadra difende con grande attenzione il triplice vantaggio, non rischiando mai nulla. Lazio annichilita.

91′ – Pedro prova lo spunto personale, sinistro centrale, fa solo il solletico a Rui Patricio.

90′ – Quattro minuti di recupero.

86′ – CAMBIO ROMA: dentro Bove, fuori Pellegrini.

80′ – CAMBIO ROMA: dentro Veretout, fuori Oliveira.

78′ – Ammonito Oliveira per un fallo su Savic al limite dell’area.

74′ – CAMBIO ROMA: esce Zalewski, dentro Vina.

73′ – Ammonito Zalewski per un intervento in ritardo.

67′ – OCCASIONE ROMA! Cristante lancia benissimo Abraham, gran controllo di petto di Tammy che però col destro manda fuori! Clamorosa occasione fallita! Si dispera il centravanti!

65′ – DOPPIO CAMBIO LAZIO: dentro Cataldi e Romero, escono Leiva e Felipe Anderson.

63′ – La Lazio sta tentando un timido forcing, per ora però la Roma si difende con ordine ed efficacia. A differenza del primo tempo i giallorossi però non riescono a trovare le giuste ripartenze.

61′ – Ammonito Leiva per un fallo su Pellegrini che lo aveva saltato.

54′ – Ammonito Mancini.

52′ – CAMBIO LAZIO: dentro Lazzari, fuori Hysaj.

50′ – Grande chiusura di Ibanez su Immobile, palla in angolo.

48′ – Ammonito Karsdorp per un intervento in ritardo su Pedro.

46′ – Si riparte. Per ora nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Finisce qui un primo tempo da urlo della Roma che annichilisce la Lazio con tre gol, ma potevano anche essere di più. Doppietta di Abraham, poi un capolavoro di Pellegrini su punizione. Lazio alle corde, salvata poi dalla traversa. Ora serviranno altri 45 minuti a questo livello.

45’+2′ – Mourinho arrabbiato con la curva, non vuole gli olè del pubblico. L’allenatore chiede massima concentrazione, manca ancora tutto un tempo.

45′ – Tre minuti di recupero.

43′ – Ammonito Pedro per proteste.

42′ – TRAVERSA ROMA! Mkhitaryan coglie la traversa dal limite, conclusione leggermente deviata!

40′ – GOOOOO GOOOO GOOO GOOOOOOOOOL!! PELLEGRINI!!! CAPOLAVORO SU PUNIZIONE!! Il capitano la mette sotto al sette da posizione incredibile!!

38′ – Prima conclusione verso la porta della Lazio Luis Alberto calcia dal limite, Rui Patricio c’è!

54′ – Assolo di Pellegrini che prova a calciare dalla distanza, palla che però si impenna!

27′ – OCCASIONE ROMA! Mkhtiaryan lancia benissimo Zalewski che tutto solo calcia forse troppo debolmente e Strakosha salva la porta!

22′ – GOOOOOO GOOO GOOOOOOOOOOOOL!!! ABRAHAM!! Mkhitaryan premia la sobvrapposizione di Karsdorp, cross perfetto sul secondo palo dove Tammy col piatto batte Strakosha!!

15′ – Bene la Roma in questo primo quarto d’ora: la squadra è partita forte e l’ha sbloccata subito. Per ora i giallorossi sono stati più pericolosi.

10′ – Roma pericolosa ancora con Pellegrini lanciato in porta da Abraham, Strakosha salva sulla conclusione sul primo palo del capitano giallorosso.

1′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! ABRAHAM!! Angolo di Pellegrini che sbatte sulla traversa, poi Tammy sulla linea di porta la spinge dentro!! Subito avanti la Roma!

0′ – Fischia Irrati, comincia il derby!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:10 – Questa la formazione ufficiale della Lazio: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immoble, Pedro.

Ore 17:00 – La Roma annuncia la propria formazione con un tweet.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per il Derby! 🔥 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#RomaLazio #ASRoma pic.twitter.com/uyHNHGtbjF — AS Roma (@OfficialASRoma) March 20, 2022

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da Mourinho e per il derby della Capitale: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini, Abraham.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio di Roma-Lazio. Cielo nuvoloso sopra la Capitale, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-LAZIO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Viña, Kumbulla, Veretout, Zaniolo, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immoble, Pedro. All.: Sarri.

A disp.: Reina, Adamonis, Patric, Hyasj, Kamenovic, Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral.

ARBITRO: Irrati

Guardalinee: Imperiale-Berti

Quarto Uomo: Pezzuto

Var: Di Paolo

Avar: Ranghetti

Giallorossi.net – A. Fiorini