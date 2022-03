ABRAHAM: “La Roma ha investito tanto su di me e voglio ripagarla. Peccato per quel gol sbagliato, di solito non mi capita…”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Tammy Abraham parla ai microfoni dei giornalisti al termine del derby Roma-Lazio.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Olimpico:

Sensazioni?

“Non ho parole. In queste settimane avevo sentito parlare tanto di questa partita, ho fatto due gol e non avrei potuto chiedere di più”.

Carichi la gente e la tua squadra…

“Merito dei compagni, del mister, dei tifosi, mi hanno fatto sentire a casa. La Roma ha investito tantissimo su di me e voglio ripagarla”.

Finale di stagione?

“Sono ancora deluso per il gol mancato, di solito da lì non sbaglio. Ma non mi posso lamentare. Siamo la Roma”.

A che punto sei con l’italiano?

“Bene, datemi ancora un paio di mesi per parlare nelle interviste in italiano”.