SARRI: “Approccio inesistente, il primo gol ci ha tagliato le gambe. Perdere così non è bello”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, commenta a fine gara la pesante batosta dei suoi ragazzi nel derby di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico toscano ai microfoni di DAZN:

A caldo come si spiega un approccio e un primo tempo così?

“L’approccio non è neanche esistito, caso mai la reazione. Il gol ci ha inibito e tagliato le gambe. Non abbiamo avuto la forza di rimanere in partita, abbiamo abbassato la testa subito e questo ci ha portato alla sconfitta. Mi dispiace per il nostro pubblico, tiene tantissimo a questa partita e perdere così non è bello”.

È più una questione di testa o qualità? Da cosa deriva?

“Penso che ci siamo innervositi, abbiamo sbagliato un numero di palloni che di solito non sbagliamo. Dopo il gol la testa è andata via, non siamo riusciti a rimanere lucidi e in partita. C’erano 90′ per metterla a posto, ma non ce l’abbiamo fatta”.

È preoccupato degli strascichi che la partita potrebbe lasciare o la squadra è matura?

“Solitamente quando la squadra subisce una sconfitta così reagisce, quindi questo ci lascia sperare in senso positivo. È chiaro però che la reazione di questa sera ci lascia perplessi”.

Da un punto di vista tattico sui cambi gioco di Cristante avete avuto difficoltà?

“Penso che le difficoltà tattiche passano in secondo ordine. Preso il primo gol potevamo avere un milione di difficoltà, la spia era off. Una squadra che non ha trovato la forza di reagire e in campo aveva movimenti ritardati, era tutto un problema. Palle perse in modo banale, cambi di gioco… Era tutta una conseguenza del nostro stato d’animo del momento”.

È possibile fare un bilancio? Che cosa serve per colmare il gap con le primissime?

“Queste sono valutazioni da non fare in questa sede. Ci manca qualcosa perché la classifica dice questo. Quello che penso lo dirò alla società, devo tutelare i giocatori che ho”.

Quanto è distante questa dimensione?

“Leggi la classifica, fai il conto dei punti e vedi quanto siamo distanti”.

Sembra che a volte questa squadra sembra per lei indecifrabile.

“Che questa squadra lasci sorpreso in momenti che non ti aspetti è un qualcosa che ci succede. Ci succede molto più raramente adesso rispetto alla prima parte della stagione, ma ci succede e non siamo riusciti ad azzerare questa problematica. La partita di oggi mi ha sorpreso”.

Lei è al secondo derby di Roma, ha avuto la possibilità di capire cosa ha di speciale?

“È un derby particolare e speciale, l’attesa delle due tifoserie ha pochi riscontri non solo in Italia ma anche in Europa. C’è un rischio che possa diventare un limite per le due squadre. Penso che Roma debba avere due squadre top a livello nazionale e non debba accontentarsi di vincere un derby. Giocarlo è tragico in questo caso ma bello”.