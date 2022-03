Mou ha deciso: Mkhitaryan deve restare. Pronto un altro anno di contratto

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Sul fronte piuttosto statico dei rinnovi sembra chiarirsi il futuro di Henrikh Mkhitaryan dentro la Roma.

Il contratto dell’armeno, 33 anni, scadrà il prossimo giugno e fino a qualche giorno fa sembrava incerta la prossima destinazione dell’ex attaccante del Manchester United. Ora invece sembra essere più chiaro quello che vuole fare il club giallorosso con lui.

Josè Mourinho, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha capito che Mkhitaryan è un calciatore indispensabile per la Roma e per questo deve restare ancora a Trigoria.

Ecco perchè a breve il club giallorosso chiamerà Raiola, agente del calciatore, per mettersi seduti intorno a un tavolino e trovare l’accordo per un altro anno, il quarto, in giallorosso.

Non dovrebbero esserci intoppi alla trattativa: Mkhitaryan era tentato dal ritorno in Russia, con Krasnodar e Spartak Mosca che erano pronte a ricoprirlo di rubli, ma lo scoppio del conflitto in Ucraina ha azzerato questa possibilità.

Fonte: Gazzetta dello Sport