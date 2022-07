Mou ha deciso: Villar e Diawara fuori rosa, Kluivert in gruppo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il ritiro sta per cominciare e Josè Mourinho ha deciso: Gonzalo Villar finirà nel gruppo dei fuori rosa così come Amadou Diawara. Lo scrivono oggi sia la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) che Il Tempo (E. Zotti).

La Roma ha infatti voglia di cederli, ma non in prestito stavolta. A Trigoria puntano infatti ad incassare 10-12 milioni di euro per il cartellino di entrambi. Sia su Villar sia su Diawara sembrava essere piombato il Valencia, con la possibilità di poter essere inseriti nell’eventuale operazione che può portare Guedes in giallorosso.

In realtà poi l’interesse degli spagnoli si è andato raffreddando, con l’Hertha Berlino e l’Augsbrug che si sono fatti vivi per il centrocampista guineano, ma chiedendolo in prestito con diritto di riscatto. Diawara piace anche al Lecce, soluzione su cui si sta cercando di lavorare per trovare la formula giusta. Villar, invece, interessa al Monza, alla Sampdoria e al Celta Vigo.

L’elenco degli “indesiderati” sarà molto lungo anche quest’anno, e comprenderà diversi giocatori di rientro a Trigoria, come Bianda e Coric. Discorso diverso per l’olandese Justin Kluivert: l’olandese sarà regolarmente in gruppo, agli ordini di mister Mourinho. Stesso discorso per Calafiori e Darbone.

Per il giovane attaccante olandese comunque il discorso cessione non dovrebbe cambiare: dopo una buona stagione con il Nizza ha alcuni estimatori in Francia (Marsiglia, Monaco e lo stesso Nizza), ma a cifre inferiori rispetto ai 14-15 milioni che vuole la Roma. Si vedrà. Intanto però lui stavolta partirà con Mourinho.

