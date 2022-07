Zaniolo, ora scoppia il caso degli auguri: nessuna menzione ai giallorossi. E Abraham rimuove il suo messaggio per Nicolò

AS ROMA NEWS – Ci mancava questa. Nicolò Zaniolo continua a far parlare di sé sui giornali, ma stavolta non per le voci di mercato (che restano per il momento sempre le stesse).

Oggi sui quotidiani scoppia il caso degli auguri social per il 23esimo compleanno del giocatore, festeggiato ieri. Il 22 giallorosso ha quindi pubblicato una storia su Instagram con tutti gli auguri ricevuti, dalla Nazionale Italiana, a Moise Kean e tanti amici fuori dal mondo del calcio.

Peccato però che nella storia non ci sia nemmeno una menzione agli auguri fatti dalla Roma, così come quelli del “fratello” Tammy Abraham, che invece era stato solerte nel pubblicare una storia per il suo compagno di squadra.

E così dopo qualche ora l’attaccante inglese ha deciso di cancellare il suo messaggio di auguri dedicato a Zaniolo. L’ennesimo episodio che alimenta ulteriormente le voci di mercato intorno al numero 22 e che sul web ha diviso decine di tifosi giallorossi.

