Roma, Celik è atterrato a Fiumicino. Domani la firma, poi in ritiro con i nuovi compagni (FOTO-VIDEO)

AS ROMA NEWS – E’ arrivato a Roma questo pomeriggio alle 14:30 il nuovo terzino giallorosso, Zeki Celik.

Tiago Pinto ha chiuso giorni fa l’accordo con il Lille per 7 milioni di euro più il 15% della futura rivendita e il giocatore turco è atterrato oggi nella Capitale per cominciare la sua avventura in giallorosso.

Celik svolgerà nelle prossime ore le visite mediche, poi lunedì, se tutte le pratiche burocratiche verranno sistemate in tempo, firmerà il suo contratto con la Roma e martedì mattina sarà già agli ordini di Josè Mourinho.

Il giocatore, accolto dai cronisti e da qualche tifoso presente allo scalo, ha salutato gli astanti con il pollice alto, e poi insieme al suo procuratore ha lasciato l’aeroporto.

🔴 ✈️ Mehmet Zeki #Celik è sbarcato a Fiumicino! Il terzino pronto per le visite mediche, poi andrà a Trigoria per firmare il contratto con la #ASRoma. @CorSport @mzekicelik17 pic.twitter.com/7r0yQLN6EM — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 3, 2022

Giallorossi.net – G. Pinoli