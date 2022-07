Mourinho rientra a Roma. Ai giornalisti: “Parliamo il 13 agosto” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho è tornato a Roma questa sera con un volo proveniente da Londra, ed è pronto a guidare la squadra giallorossa per il suo secondo anno da allenatore del club dei Friedkin.

Lo Special One, rientrato dalle vacanze, dirigerà martedì prossimo il primo allenamento stagionale del ritiro estivo che si svolgerà per la prima settimana a Trigoria, prima di spostarsi in Portogallo.

Ovviamente allo scalo di Fiumicino erano presenti diversi cronisti che hanno provato a strappare qualche dichiarazione all’allenatore giallorosso, senza però riuscirci.

🔴✈️ Josè #Mourinho è sbarcato a Roma! “Parliamo di tutto il 13 agosto” Lo Special One è pronto per la sua seconda stagione alla Roma. #ASRoma @CorSport pic.twitter.com/BiRTexEDzZ — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 3, 2022

“Noi parliamo il 13 agosto“, ha detto soltanto Josè Mourinho ai giornalisti che hanno cercato di rubargli un pensiero sulla stagione che sta per cominciare. Per sentire le parole di Mou bisognerà attendere dunque la conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Roma, prima giornata di campionato che si giocherà il 14 agosto alle 20:45.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini