Reynolds: “Negli Usa facevo l’ala, ora devo abituarmi a fare il terzino. Vorrei tornare alla Roma, ma non sono ancora pronto per quei livelli”

NOTIZIE AS ROMA – Il terzino giallorosso Bryan Reynolds, intervistato da gianlucadimarzio.com, ha parlato dell’esperienza alla Roma e del fatto di non sentirsi ancora pronto per giocare in una squadra come quella capitolina.

La sua speranza dunque è quella di crescere in Belgio, dove quest’anno giocherà in prestito al Westerlo, per poi tornare un giorno a vestire la maglia giallorossa: “Se faccio bene quest’anno potrò tornare a Roma o andare altrove. In MLS ero un’ala, bravissimo quando dovevo attaccare. Ci vuole pazienza, faccio il terzino da soli due anni e ci vuole tempo per abituarmi.

Se voglio fare il alto di qualità, però, devo essere un bravo difensore. Mourinho mi dava spesso consigli in allenamento su come migliorare quando facevo errori, ma anche complimenti quando andavo bene. Ho giocato col contagocce ma ho apprezzato l’aver posto giocare sotto la sua guida.

Certo, essere scartato non è stato facile ma ora sono in Belgio e non voglio più pensarci… Mi piacerebbe tornare a Roma, ma la realtà è un’altra. Ancora non sono pronto per quei livelli”.

Fonte: Gianlucadimarzio.com