Solbakken a Roma, blitz lampo con l’agente. Di Marzio: “Contatti con diversi club, c’è anche il Napoli”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un blitz lampo, della durata di poche ore. Ola Solbakken, racconta oggi Il Tempo (F. Biafora) è stato avvistato ieri nella Capitale nonostante il cappellino e gli occhiali da sole. Arrivato ieri mattina a Ciampino intorno alle 9:30, il giocatore è ripartito per la Norvegia in serata con un volo privato.

Il giocatore norvegese è stato riconosciuto da alcuni tifosi che gli hanno chiesto se fosse a Roma per firmare con i giallorossi, ma l’attaccante si è trincerato dietro a un sorriso diplomatico.

Solbakken, accompagnato dal suo procuratore, ha raggiunto da tempo un accordo con la Roma per il trasferimento in giallorosso al termine del suo contratto con il Bodo/Glimt, che scadrà il 31 dicembre di quest’anno.

Pinto sta cercando di trovare un accordo con i norvegesi per liberarlo prima, ma il Bodo ha intenzione di tenere Solbakken per i preliminari di Champions. In caso di qualificazione l’intenzione è quella di continuare a resistere anche per i turni successivi. Anche se in quel caso significherebbe perderlo a zero in inverno.

L’attaccante 23enne infatti potrebbe già ora firmare a parametro zero, per poi rendere effettivo il trasferimento dal 1 gennaio del 2023.

Intanto anche Gianluca Di Marzio conferma l’indiscrezione legata al viaggio nella Capitale di Solbakken, ma aggiunge che il giocatore e il suo agente non hanno incontrato solo la Roma: sono diversi i club con cui il norvegese ha avviato i colloqui, e in Italia c’è anche il Napoli sul giocatore. L’attaccante non ha ancora sciolto le riserve e deve ancora decidere quale maglia vestire.

Fonte: Il Tempo