Mou, il derby non è finito: “Noi grandi, Lazio piccola”

AS ROMA NEWS – Stasera c’è lo Zorya, ma le scorie del derby non sono ancora state smaltite. E così Mourinho ieri, parlando alla stampa e alle tv, è tornato sulla partita persa contro la Lazio, anche per replicare alle parole di Sarri arrivate nel pomeriggio.

“Non voglio parlare né dire niente. L’unica cosa che posso dire è che al di là del risultato e degli episodi abbiamo giocato 5-6 partite all’Olimpico e la partita in cui abbiamo dominato di più e messo più in difficoltà l’avversario è stata proprio questa: la mia squadra ha sentito di essere più grande e l’avversario più piccolo. Abbiamo perso e abbiamo accettato questo in modo professionale”.

Una bordata in perfetto stile Mou, che prova anche a risollevare l’umore dei suoi ragazzi dopo la seconda e più pesante sconfitta stagionale. Per riprendere la marcia servirà non solo battere lo Zorya stasera, ma anche e soprattutto l’Empoli domenica, per chiudere al meglio prima della pausa delle nazionali.

Per questo motivo stasera Mourinho farà qualche cambiamento in vista dell’impegno di campionato: rifiateranno quasi tutti i big, gli unici a fare gli straordinari potrebbero essere Mancini e Pellegrini.

