Mou, il gesto del telefono e quel labiale: in arrivo una squalifica pesante. E la Roma si scusa con Pairetto

AS ROMA NEWS – I quotidiani oggi in edicola tornano a parlare dello scontro durissimo che c’è stato l’altra sera in campo, nel corso di Roma-Verona, tra Josè Mourinho e Luca Pairetto.

L’allenatore giallorosso, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), pare abbia detto cose molto pesanti nei confronti dell’arbitro di Torino, proprio mentre voleva raggiungerlo in mezzo al campo, venendo però fermato da un paio di suoi collaboratori.

Secondo alcune ricostruzioni del labiale che Mou avrebbe pronunciato all’indirizzo di Pairetto, le parole dello Special One sarebbero state: “Ti hanno chiamato, ti hanno chiamato, c…o”, con un riferimento diretto ai soliti poteri forti, quelli che secondo Mourinho ce l’avrebbero con la Roma.

Ancora più pesante la ricostruzione fatta oggi da La Stampa (G. Buccheri), secondo la quale il portoghese avrebbe urlato “...ti hanno mandato apposta, ti ha mandato la Juve…” sia in campo che poi rientrando negli spogliatoi.

A Trigoria sono consapevoli che l’inevitabile squalifica potrebbe essere anche pesante, si parla di due o addirittura tre giornate, facendogli così saltare non solo la trasferta di Spezia di domenica prossima, ma anche la gara casalinga con l’Atalanta del 5 marzo. Molto dipenderà dal referto dello stesso Pairetto.

Per questo motivo, fa sapere Il Messaggero (S. Carina), la dirigenza della Roma al termine della partita si è andata a scusare con il direttore di gara per quanto accaduto in campo. La mossa diplomatica del club è volta ad evitare al portoghese più di un turno di squalifica.

