El Shaarawy e Zaniolo in discoteca dopo Roma-Verona: il club li convoca, possibile una multa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo e Stephan El Shaarawy in discoteca dopo il pareggio interno della Roma contro il Verona. L’episodio sembra destinato a lasciare qualche strascico, almeno stando a quando fa sapere oggi Il Messaggero (S. Carina).

L’episodio arriva infatti in un momento delicato vissuto dalla squadra, e per questo motivo il video che ritrae Zaniolo entrare in un locale nel post-gara di sabato, proprio a due passi dall’Olimpico, non è passato inosservato.

Non tanto ai tifosi, subito pronti sui social a difenderlo, quanto al club capitolino. Nella Roma è esploso un focolaio Covid e il gruppo squadra era stato posto in un regime di auto-sorveglianza. Tradotto: possono avere una vita sociale e dunque frequentare ristoranti o locali.

C’è tuttavia una situazione contingente della quale i due devono tenere conto. E farsi riprendere, come nel caso di Zaniolo, senza mascherina, in un posto affollato va evitato. I due calciatori saranno convocati dalla dirigenza: possibile multa in arrivo.

