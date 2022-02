Mou, numeri impietosi ma tifosi e Friedkin sono con lui. E con Pinto già si lavora alla ristrutturazione della rosa

AS ROMA NEWS – I numeri di questa prima stagione di Josè Mourinho sono impietosi: 41 punti totalizzati (9 in meno dello scorso anno) con la squadra ottava in classifica.

Per trovare un ruolino di marcia peggiore si deve risalire alla stagione 2012/2013, quella dell’accoppiata Zeman-Andreazzoli (subentrato al boemo alla ventitreesima giornata) con la Roma ottava a 40 punti dopo ventisei partite.

La media punti di Mou, dal 1999-2000 in poi (l’inizio dell’era Capello), è appena la nona fra i 14 che si sono seduti sulla panchina giallorossa. L’ultimo licenziamento, quello di Di Francesco, avvenne proprio dopo la 26esima giornata con la Roma quinta, a tre lunghezze dalla zona Champions e con tre punti in più rispetto a quella di Mourinho con risultati del genere.

Nonostante questo la tifoseria è saldamente al fianco dell’allenatore, così come i Friedkin che non hanno la minima intenzione di mettere il tecnico in discussione.

La direzione sportiva da mesi lavora sottotraccia per costruire una Roma degna di Mou, programmando una rivoluzione in vista della prossima estate. Un piano che prevede la ristrutturazione della squadra, cedendo gli elementi che a fine stagione non si saranno dimostrati all’altezza del progetto che la proprietà e il tecnico hanno in mente per riportare la Roma a vincere un trofeo.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport

