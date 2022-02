Piccareta: “Bove già pronto, mi ricorda Frattesi. Volpato? Segnò tre gol in un quarto d’ora e lo prendemmo”

AS ROMA NOTIZIE – Fabrizio Piccareta, ex allenatore della Roma Under 17 con cui ha vinto uno scudetto, ha parlato dei giovani talenti giallorossi da lui allenati durante l’esperienza a Trigoria. Di seguito le sue parole all’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida).

Su Volpato e sul fatto che sia stato proprio lui a scoprirlo: “È vero, ma sono stato fortunato. Grazie a un contatto australiano, Tony Basha, venni a sapere di un adolescente molto bravo. Solo che non aveva un campionato in cui dimostrarlo, in pratica giocava per conto suo in un’accademia. Mi feci mandare un video ma non fu sufficiente: chiesi di conoscerlo personalmente prima di segnalarlo a Morgan De Sanctis. Organizzammo un’amichevole con l’aiuto del Trastevere che lo ospito nella squadra Juniores: segnò 3 gol in quarto d’ora. La Roma a quel punto è stava brava a prenderlo”.

Su Bove: “Edoardo è un calciatore pronto, anche mentalmente. Non so se so possa fare subito il titolare della Roma, non spetta a me dirlo, ma ha le caratteristiche di un centrocampista completo. Mi ricorda Frattesi”.

Su Zalewski: “A mio avviso Nicola a 25-26 anni diventerà un’ottima mezz’ala. Lo vedo più dentro il campo. Certo, mi consenta una battuta: se gli avessi chiesto io nell’Under 17 di rincorrere l’esterno avversario non lo avrebbe mai fatto… Per la Serie A e per Mourinho invece si mette a disposizione al cento per cento. Un ottimo segno”.

