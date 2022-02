“ON AIR!” – CORSI: “Roma squallida e allo sbando”, AGRESTI: “I Friedkin cominciano a essere stufi di Mou”, ROSSI: “Caprari in questa squadra oggi giocherebbe titolare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Per quanto ci riguarda un altro fine settimana deludente, che ci regala qualche soddisfazione grazie ai nostri ragazzini terribili, ma resta un presente molto deludente. Il Verona è una squadra molto interessante, con individualità sottovalutatissime, secondo me se continua così può diventare la nuova Atalanta. La Roma all’ennesima chiamata risponde picche. Al netto di tutto quello che è successo, dei Pairetto boys, la Roma non merita una qualificazione alla prossima Champions, mi pare evidente…Io Barak lo prenderei subito, per il livello attuale della Roma ci starebbe benissimo. E Caprari oggi nella Roma giocherebbe titolare, mi sembra abbastanza evidente… La Roma non ha una rosa da ottavo posto, non è inferiore alla Lazio o alla Fiorentina. Noi siamo partiti benissimo, abbiamo vinto le prime cinque, e poi cos’è successo? Io non lo so, dovrebbe dircelo qualcun altro…”

Luca Fallica (Roma Radio): “La Roma non si capisce cosa vuole fare in campo, ed è il più grande appunto che posso fare alla squadra: se vuole attaccare, se vuole difendere…ma cosa siamo? Io sono convinto che uno spartito c’è, ma in campo non si vede. Quando incontri squadre molto ben organizzate, evidenziano ancora di più i tuoi problemi…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Io ho dato 4 alla Roma e a Mourinho, però fare paragoni con Spalletti non ha senso, allenava una Roma dieci volte migliore di questa. Per me la Roma è la più grande delusione di quest’anno, per me la Roma ha una rosa da Champions e doveva lottare per il quarto posto. I giocatori purtroppo stanno facendo quello che ti ha detto il capitano l’anno scorso, che a febbraio avevano già staccato la spina. Però con Mourinho non me l’aspettavo, io da lui mi aspettavo altro…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “E’ una Roma allo sbando. Zaniolo è andato in discoteca e tutti ce l’hanno con lui, per cui diventa stra-vendibile immediatamente. Sulla partita, immagino che l’avete vista tutti: è veramente una cosa da ridere. Quando sono entrati i due giovani, hanno messo qualcosa in più da calciatori, ma niente di che, e ora leggo che la Roma ha il suo futuro… Ma cosa? Bove e Volpato sono bravissimi, e speriamo che tra tre anni diventino importanti nella Roma, ma insieme a giocatori di fama internazionale. A meno che il piano sia mettere in campo una grande Primavera, ma allora Mourinho non ti serve a niente, zero, non sarebbe assolutamente l’allenatore giusto. E’ una squallida Roma, da ridere, con giocatori inguardabili, presa per il sedere da tutti. Mou se la prende col Verona perchè i giocatori si buttavano sempre per terra, ma poi va ad abbracciare Tudor, l’allenatore che quello aveva chiesto di fare ai propri giocatori…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io non ho dubbi su Mourinho, ma mi sta venendo il dubbio e la preoccupazione su come potrebbe finire questa stagione. Il Verona a un certo punto sembrava il Barcellona di Guardiola…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “C’è chi pensa che Mou sia bollito, chi pensa che non lo sia ma che non sia adatto a questo tipo di progetto, e chi invece che i risultati del suo lavoro si vedranno a breve. Ognuno ha la sua opinione, ma le settimane passano e mi piacerebbe vedere il seme, l’indizio di qualcosa che succederà. E io non lo vedo. A me preoccupa questa vaghezza, questa indeterminatezza della squadra, e non tanto per questa stagione, che in cuor mio è già finita da un po’, ma in vista di quello che verrà. E’ complicato credere che da luglio ad agosto possa esserci questo cambio nel plasmare la personalità di questa squadra, e sotto questo aspetto il lavoro di Mourinho mi sta preoccupando. Però penso che bisogna andare avanti con lui fino in fondo e resistere…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Roma-Verona l’ho vista come tutti, poi c’è sempre chi vuole vedere quello che gli pare. Questa è una squadra senza capo né coda, salvata da due ragazzi. Può capitare alla Salernitana, allo Spezia, al Genoa, ma non alla Roma. Questa è una squadra all’ottavo posto, che dietro a pochi centimetri ha il Bologna, il Verona… E allora metti dentro i giovani che ti salvano, e il pubblico è in festa. Perchè questa è la nostra dimensione, e ora me ne rendo conto. Ragazzi, è questa la Roma, i fatti sono fatti. E’ molto triste quello che vediamo…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Quelle della Roma sono tutte occasioni fallite per passaggi sbagliati. Se lo fa Felix ci può stare, è un giocatore su cui ci devi lavorare, il problema è se comincia a farlo Sergio Oliveira… Se vuoi fare il salto di qualità devi capire chi può restare in questa Roma e chi no. Faccio un esempio: se Fonseca ti diceva che Mancini doveva andare via, nessuno gli avrebbe dato retta. Se te lo dice Mourinho, Mancini finisce sul mercato… Il problema fondamentale secondo me è che non ci sono proprio i giocatori…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “C’è una involuzione generale, ci sono troppi giocatori che stanno giocando molto peggio di prima. E non possiamo dire che il Verona sia superiore come rosa, perchè non ci farei mai a cambio. La Roma sta giocando male da tutta la stagione, non è una questione di una partita, e non si può parlare di salto di qualità, perchè una squadra quinta o sesta può parlare di salto di qualità, quando ti manca poco per fare uno scatto verso l’alto, non una squadra ottava in classifica come la Roma…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Mourinho ha mandato in confusione una squadra, ha deprezzato la rosa, alcuni se ne vogliono andare, eppure i tifosi e la stampa sono tutti con lui… Io so che tanti tifosi se la sono presa con Zaniolo per essere andato in un locale…però se ce la prendiamo anche con Zaniolo, è la fine…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Corsa Champions? In teoria la Lazio ha più possibilità della Roma, primo perchè ha due punti in più, e secondo perchè sta migliorando il suo gioco. Ieri la Lazio non ha vinto solo per colpa delle assenze. La Roma invece non dà segnali. Bellissima la storia dei ragazzini, ma non possono essere l’immediato futuro della squadra… Le parole di Mou? Il fatto della Juve lo dice La Stampa, non è detto che sia andata così. L’allenatore però si lamenta del fatto che non si giocava, ma questo succede sempre. Nessuno parla del primo tempo di Roma-Verona, è questo quello in cui è bravissimo Mourinho… Io continuo a chiedermi perchè Oliveira arriva e toglie il posto a Veretout, ma solo perchè ha lo stesso procuratore di Mourinho? Veretout nel secondo tempo ha rimesso in piedi la squadra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se anche il Genoa ha possibilità di salvarsi, anche le romane hanno delle chance per arrivare in Champions. Però viste le prestazioni mi domando come la Roma possa pensare di fare tre vittorie di fila, così come la Lazio: secondo me nessuna delle due ha chance di arrivare tra le prime quattro…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Lazio ha più possibilità della Roma di poter ambire alla Champions, nella Lazio si intravede un’idea di gioco, nella Roma no… La Roma è inesistente… Mourinho e il gesto del telefono? Noi siamo dietro a un personaggio che si fa individuare solo per questo, chiacchiere e distintivo, non c’è altro…Lui è il Beppe Grillo degli allenatori…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Anche io penso che la Lazio abbia molte più possibilità di arrivare quarta, c’è la sensazione che stia per nascere qualcosa, cosa che invece non c’è nella Roma, che è solo improvvisazioni e proteste…Per puntare alla zona Champions le due romane dovrebbero infilare una serie di vittorie consecutive, e mi sembra più probabile che ci riesca la Lazio che non la Roma… Mourinho? Il gesto del telefono è di una gravità clamorosa…Però nessuno parla del fatto che la Roma ha dieci punti in meno dell’anno scorso. Io ho la sensazione che la proprietà sia un po’ meno con Mourinho, ci sono diversi segnali, alcuni che vedo altri che mi arrivano…La società si è scusata con l’arbitro dopo Roma-Verona, e questo è già un segnale. Poi ho altri segnali che mi dicono che si stiano rompendo le scatole…”

