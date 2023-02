Mou, il Re di Coppe: arriva la Cremonese, Roma all’assalto della semifinale

AS ROMA NEWS – Chiuso il mercato invernale, ora il pensiero torna sul campo. Stasera la Roma ha un appuntamento importante e da non dare per scontato: contro la Cremonese all’Olimpico, nuovamente esaurito, la squadra ha l’occasione di raggiungere le semifinali di Coppa Italia.

La strada verso la finale è stata aperta dalle eliminazioni a sorpresa di Napoli e Milan, le due squadre che i giallorossi avrebbero dovuto incontrare sul loro cammino prima dell’ultima e decisiva sfida. Ecco perchè l’occasione di arrivare fino alla finalissima (che si giocherà all’Olimpico) è ghiotta e va sfruttata.

Mourinho, lo specialista dei trofei, annusa la possibilità di mettere in bacheca un’altra coppa e chiede massimo impegno ai suoi. E stasera non farà turn-over, a meno che non ne sarà costretto: da valutare le condizioni di Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini, non al meglio. E anche Smalling potrebbe riposare, con Kumbulla che chiede spazio.

In attacco la Roma perde Zaniolo, destinato a restare ai margini se non chiederà scusa e si rimetterà seriamente dentro al progetto, ma può contare su un Solbakken che sta cominciando a riacquistare condizione fisica e ad entrare nei meccanismi della squadra. E a breve Nou potrà schierare anche Wijnaldum, l’acquisto più importante di gennaio: da ieri l’olandese è tornato ad essere abile e arruolato.

Con lui di nuovo in campo la squadra può cambiare forma e somigliare a quella che l’allenatore aveva in mente a inizio stagione e che non ha mai potuto schierare per via del suo grave infortunio. Una svolta importante per la Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini