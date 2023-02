Zaniolo, il sì al Bournemouth e lo “sconto” della Roma. Ma gli inglesi lo scaricano. Il giocatore: “Tanto a giugno vado al Milan…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un pasticcio, che non farà altro che acuire lo scontro tra giocatore, club e tifosi. Nicolò Zaniolo ne combina un’altra delle sue nelle ultime ore di mercato, con l’attaccante che, per paura di restare alla Roma fuori rosa, decide di accettare la proposta del Bournemouth.

Una scelta che però, come spesso è accaduto ultimamente, fa i conti senza l’oste. Il club dell’americano Foley, decisamente infastidito dal comportamento del giocatore che non aveva nemmeno voluto incontrare i dirigenti inglesi, gli ha chiuso la porta in faccia.

A nulla è valso il tentativo di mediazione della Roma, che ha proposto addirittura uno sconto sul prezzo pattuito pur di chiudere l’affare. Ma era troppo tardi. Il banco ormai era saltato, anche perchè nel frattempo il Bournemouth aveva deciso di investire quei 30 milioni per Traorè, facendo felice il Sassuolo.

Per Zaniolo dunque si materializza l’incubo: restare alla Roma da separato in casa, con un allenatore che lo ha scaricato, una presidenza pronta a punirlo e una piazza determinata a contestarlo. Il giocatore però non sembra deciso a fare un passo indietro. Anzi, stando a quanto racconta oggi Leggo (F. Balzani), l’attaccante ha confidato ai suoi amici: “Tanto a giugno vado al Milan…”.

Ma anche stavolta Zaniolo potrebbe essersi fatto mare i calcoli: in estate la Roma avrà ancora il potere di dettare le condizioni, avendo il giocatore un altro anno di contratto. I Friedkin sono stati chiari: se i rossoneri lo vogliono, dovranno offrire i soldi richiesti. Altrimenti Nicolò resterà a Trigoria fino al 2024.

