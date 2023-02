La famiglia Zaniolo pronta a fare causa alla Roma: mobbing e pressioni psicologiche le accuse al club

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Niente Premier per Zaniolo che, come aveva profetizzato Josè Mourinho, al primo febbraio è ancora un giocatore di proprietà della Roma.

Recuperare il rapporto però sarà praticamente impossibile, anche perché la scelta di escluderlo dal progetto tecnico è stata presa direttamente dal presidente Friedkin in accordo con la direzione sportiva e l’allenatore.

Ma la storia non finirà qui: all’orizzonte, fa sapere l’edizione odierna de Il Messaggero, c’è l’ipotesi di un contenzioso legale. Non è da escludere che la famiglia Zaniolo scateni una battaglia contro la Roma per il massacro mediatico che si è consumato nei giorni scorsi (secondo i genitori innescato dal club) e per averlo escluso dal progetto tecnico a seguito di comportamenti non professionali (assenze dagli allenamenti e rifiuto alle convocazioni).

È stato già contattato un pool di avvocati che si occuperà della vicenda e che avrà il compito di tutelarlo al fine di garantirgli il sereno svolgimento della sua attività. Mobbing e pressioni psicologiche sono solo alcune delle accuse che la famiglia Zaniolo ha intenzione di muovere contro la Roma. Prima di procedere però si aspetterà la conferenza stampa di Tiago Pinto, prevista nei prossimi giorni, a chiusura del mercato.

Fonte: Il Messaggero