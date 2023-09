Mou in bilico, serve la Champions per convincere Friedkin

AS ROMA NEWS – E’ ancora Special o no? Josè Mourinho finisce di nuovo sul banco degli imputati dopo questo avvio di campionato molto deludente della sua Roma, in penultima posizione dopo tre giornate.

Gli infortuni, gli arbitri, il mercato frenato pesantemente dalla scure del settlement agreement sono i soliti temi che vanno affrontati quando si parla dei risultati deludenti in campionato della Roma di questi ultimi anni targati Mou.

Il portoghese sperava in qualcosa di diverso quando ha firmato con i giallorossi: gli erano stati prospettati investimenti, di certo non ai livelli dei club a cui era abituato lavorare, quello che Mourinho non si aspettava era di poter contare solo su giocatori a parametro zero o prestiti di calciatori da rivitalizzare.

La mannaia della Uefa è stata improvvisa e più pesante del previsto. Ma il tema resta sempre il solito: Mourinho, da grande allenatore qual è, non dovrebbe riuscire a dare qualcosa in più alla sua squadra? Non dovrebbe essere lui il valore aggiunto di una Roma che non riesce ad arrivare più in Champions da troppi anni?

Tra i tecnici che hanno guidato la squadra in almeno venti partite di campionato, come media punti-partita lo Special One veleggia malinconicamente al tredicesimo posto (1,61). Davanti a sé Mourinho non ha soltanto totem come Luciano Spalletti o Fabio Capello, ma anche allenatori come Carniglia, Burgess o Kovacs che forse i tifosi più giovani farebbero fatica a ricordare.

I giornali si dividono, la piazza un po’ meno: per adesso il popolo romanista sembra essere ancora compatto al fianco dello Special One, abile comunicatore in campo e fuori. Chi invece non è forse così convinto di voler continuare con lui al termine di questi tre anni è la proprietà americana.

Arrivati a meno di un anno dalla scadenza di contratto, i Friedkin non hanno sciolto le riserve sul futuro di Mou. L’Arabia Saudita lo vuole ed è pronto a ricoprirlo d’oro, ma lui non è ancora così convinto. E la Roma cosa vuole fare con lui? L’obiettivo legato alla qualificazione alla prossima Champions League sembra essere la stella polare della società capitolina. Si aspetterà dunque la fine della stagione per decidere, anche se a quel punto i giochi potrebbero essere già fatti.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica