Ndicka e Renato Sanches le incognite in cerca del riscatto

NOTIZIE AS ROMA – Evan Ndicka era stato uno dei colpi a parametro zero più apprezzati del mercato di Tiago Pinto. Difensore giovane ma già con buona esperienza e di prospettiva, vincitore di una Europa League con la maglia dell’Eintracht, il difensore francese era considerato l’ideale sostituto di Ibanez nella difesa della Roma.

Il precampionato del centrale mancino però ha subito gettato qualche dubbio, specie sulla sua condizione fisica e sul suo addestramento tattico ai dettami del mister: un po’ troppo macchinoso, in ritardo nelle chiusure e non perfetto nella marcatura. E così nelle prime apparizioni ufficiali, Ndicka è finito nelle retrovie, lasciando il posto da titolare al più rodato Llorente.

Il francese però non è di certo venuto a Roma per fare il comprimario e per questo punta a riconquistare la fiducia del tecnico e a ritagliarsi uno spazio di primo piano già domenica prossima contro l’Empoli. Ndicka però deve migliorarsi: i numeri della scorsa stagione lo vedono in affanno non solo sui duelli aerei (vinti solamente il 45%), ma anche nell’uno contro uno, dove soltanto nel 40% delle volte è riuscito a evitare il dribbling dell’avversario.

Chi invece non ha bisogno di dimostrare molto è Renato Sanches, che dal punto di vista tecnico è un giocatore di grandi qualità. I limiti del portoghese sono unicamente di tenuta fisica. “Tutto quello che andrà male con Renato Sanches avrà un solo responsabile: Tiago Pinto”, la frase a effetto del gm nella sua ultima conferenza stampa, convinto che lo staff medico della Roma e la presenza di Mourinho saranno sufficienti a rimetterlo in sesto.

Per ora però la scommessa non è stata vinta: al centrocampista del PSG sono bastati venticinque minuti contro la Salernitana per subire l’ennesimo infortunio alla coscia. A Trigoria prosegue il lavoro di recupero e l’obiettivo è quello di rivederlo in campo già contro l’Empoli alla ripresa del campionato. Lo staff medico con lui vuole andarci cauto, ma l’obiettivo è rimetterlo a disposizione di Mourinho per la ripresa del campionato.

