Roma a caccia del main sponsor: contatti con American Airlines

AS ROMA NEWS – In attesa del main sponsor da far apparire al centro della maglietta al posto della scritta SPQR che campeggia ora, Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer della Roma, ha chiuso diversi nuovi accordi per le sponsorizzazioni nelle ultime settimane.

Le novità principali in casa Roma sono le partnership con Q8 ed Enel, con quest’ultima che in qualità di Energy Partner porterà nelle casse di Trigoria quasi 4 milioni di euro complessivi nel corso degli anni.

È stata inoltre rinnovata l’intesa (con aumento dell’incasso dopo una missione a Malta) con StarCasinò Sport, che sarà Infotainment Partner, aggiungendosi alla stessa Enel e ad EFootball Konami (in scadenza a fine stagione), nella categoria dei global partner del club, quella appena sotto la Imperium Partners, che vede al suo interno Adidas, Auberge Resorts e Toyota.

Ora però manca l’accordo per il main sponsor, quello più importante sul fronte ricavi. I dirigenti della Roma stanno parlando con numerose aziende per il marchio che dovrà apparire sulla maglia, concentrando al momento i colloqui con alcune compagnie aeree: i rumors parlano di discorsi avviati con American Airlines. Ma non c’è alcuna firma imminente.