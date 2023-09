Roma sotto schiaffo: niente investimenti anche nei prossimi anni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Roma sotto schiaffo”. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che dipinge un quadro non proprio rassicurante della situazione in cui verte il club giallorosso per quello che riguarda gli investimenti futuri sul mercato.

Rispettare i paletti imposti dal settlement agreement, perseguire necessariamente la sostenibilità, e raddrizzare un conto economico cronicamente squilibrato sono le stringenti condizioni a cui la Roma dovrà sottostare ancora a lungo.

Una situazione che ha richiesto uscite importanti dalla prima squadra: Ibanez (ai sauditi) per 30 milioni, Matic al Rennes a 2,5 e Tahirovic all’Ajax per 8,5. Altre operazioni sono cessioni a titolo definitivo di calciatori già in prestito come Kluivert al Bournemouth (11,5 più bonus 1,5), Perez al Celta Vigo (5,2), Reynolds al Westerloo (3,5).

Nonostante il successo del lavoro di Tiago Pinto fatto sul mercato, specialmente in uscita, la Roma resta sotto schiaffo e non potrà investire risorse sul mercato nei prossimi anni. Dovrà monetizzare ove possibile, come quest’anno, magari privandosi di giovani promettenti o di qualche elemento della prima squadra che troverà mercato altrove.

La mission sarà sempre quella di cogliere occasioni, sfruttando possibilmente le doti attrattive di Mourinho, ma il costo della rosa resta troppo alto in rapporto a ricavi che faticano maledettamente a crescere. In queste condizioni, mantenere competitività sarà ogni anno una scommessa.

