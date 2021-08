Mou lascia già il segno ma la sua Roma ha bisogno di un leader a centrocampo (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma convince. Anche senza rinforzi (l’unico visto per ora sul campo è il portiere Rui Patricio) Mourinho ha saputo dare un’identità diversa alla squadra, apparsa subito più solida, difensivamente più efficace, più combattiva.

Insomma, i segni del lavoro di Mou si vedono chiaramente già in questo precampionato. Le amichevoli contro due club blasonati come Porto e Siviglia hanno lasciato sensazioni positive, considerando che a questa squadra mancano ancora pedine importanti che ancora non hanno potuto dare il proprio contributo alla squadra.

Parliamo dell’infortunato Veretout, uno dei leader della mediana che ha in mente Mourinho, fermato da un problema muscolare: il francese tornerà forse in campo per la presentazione della squadra nell’amichevole del 14 agosto. Ma anche di Cristante, che si unirà al gruppo domani ma che avrà bisogno di una decina di giorni per riatletizzarsi, dei nuovi acquisti Vina (che deve terminare la quarantena ed essere ufficializzato) e Shomurodov (che oggi partirà per il Portogallo).

Ma anche e soprattutto dell’acquisto a centrocampo che tarda ad arrivare: Mourinho ha chiesto un regista di personalità, di quelli che sappiano prendere per mano una squadra. Granit Xhaka resta ancora oggi l’obiettivo numero uno, ma Pinto ha già pronto un piano B nel caso in cui l’acquisto dello svizzero dovesse sfumare. Con Villar infortunato, ieri il giovane Bove è stato costretto agli straordinari, mentre Darboe non ha impressionato: la squadra lì in mezzo ha bisogno di un rinforzo pesante. Al più presto.



Giallorossi.net – F. Turacciolo