Roma, Koopmeiners è ancora in ballo. Florenzi tra Lione e Fiorentina

AS ROMA NEWS – In attesa dell’ufficializzazione di Matias Vina e Eldor Shomurodov, per i quali si tratta ormai di questione di ore, la Roma continua la ricerca di almeno un rinforzo per il proprio centrocampo.

Granit Xhaka resta l’obiettivo numero uno, anche se i quotidiani si dividono sulla possibilità che la Roma possa davvero arrivare a dama con lo svizzero: per Il Tempo (E. Zotti) il centrocampista è sempre più lontano, per la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) invece la candidatura di Xhaka resta prepotente.

Pinto però sta lavorando anche su altri fronti. Se da una parte il nome di Thomas Delaney continua ad essere accostato alla Roma, dall’altra rispunta la pista Koopmeiners: il centrocampista olandese, 23 anni, era stato accostato ai giallorossi prima dell’arrivo di Mourinho e ora il suo nome torna sul tavolo. Il mediano mancino sembrava essere a un passo dall’Atalanta, ma l’affare non si è mai concretizzato. Il centrocampista olandese piace ancora alla Roma, e non è da escludere un colpo di scena.

Intanto Florenzi è alla ricerca di una nuova squadra: il terzino sarebbe dovuto partire per il Portogallo, ma dopo aver manifestato la sua volontà di non restare, la Roma ha preferito di lasciarlo a Trigoria. Su di lui c’è l’interesse del Lione, ma occhio alla Fiorentina: qualora non riuscisse ad arrivare a dama con Zappacosta, potrebbe puntare forte sul giallorosso.

