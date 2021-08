Shomurodov e Cristante in partenza per il Portogallo (FOTO – VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Eldor Shomurodov e Bryan Cristante sono partiti per il Portogallo proprio in questi minuti per raggiungere Josè Mourinho e i loro compagni di squadra in vista della prossima amichevole del 4 agosto alle 12 contro il Belenenses.

Come previsto non si è unito a loro Alessandro Florenzi che si allenerà a Trigoria in attesa che Tiago Pinto gli trovi una sistemazione adeguata: nelle ultime ore si è parlato di Lione e Fiorentina, ma per ora non ci sono state offerte concrete per il terzino.

Solo domani però la Roma dovrebbe ufficializzare l’acquisto di Shomurodov, comunicando anche le modalità e le cifre dell’affare col Genoa. Si attende anche l’annuncio di Matias Vina, ancora bloccato dalla quarantena.