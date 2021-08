Xhaka, ultimatum alla Roma. E il calciatore segna ed esulta in Arsenal-Chelsea (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Non parte titolare Granit Xhaka, calciatore svizzero da poco tornato ad allenarsi con il gruppo, nell’amichevole tra l’Arsenal e il Chelsea.

Il giocatore però è subentrato nella ripresa, e come se non bastasse è andato anche in gol, pareggiando momentaneamente il match che i suoi stavano perdendo per uno a zero contro i Blues (ma i Gunners alla fine verranno sconfitti 2 a 1). Lo svizzero, dopo la rete, si è lasciato andare anche a una esultanza piuttosto evidente.

🚨Questo pomeriggio #Xhaka è entrato in campo nell’amichevole dell’Arsenal contro il Chelsea e ha anche trovato il gol. Esultanza importante.#ASRoma #Calciomercato pic.twitter.com/jKfjxF01yW — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 1, 2021

La Roma spera ancora di arrivare a dama con Xhaka, ma i Gunners hanno già proposto un rinnovo di contratto al calciatore. Ora la palla passa ai giallorossi: stando a quanto racconta il portale de Il Romanista, lo svizzero ha dato un ultimatum a Tiago Pinto, che dovrà presentare una nuova offerta all’Arsenal entro la giornata di domani.

Se la Roma non dovesse rilanciare, il calciatore firmerà il rinnovo con gli inglesi. E a quel punto i giallorossi dovranno ripiegare su un piano B, che dovrebbe essere già pronto a Trigoria.