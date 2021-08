Xhaka, Arteta chiude al trasferimento: “Rimane all’Arsenal, è un elemento chiave della squadra”. Granit: “E’ bello essere a casa” (FOTO)

CALCIOMERCATO AS ROMA – Le parole di Arteta, tecnico dei Gunners, sembrano chiudere definitivamente la possibilità di un trasferimento del centrocampista svizzero Granit Xhaka alla Roma.

Al termine della partita amichevole contro il Chelsea, infatti, Arteta è intervenuto in merito alle voci di mercato di Xhaka, precisando una volta per tutte che il giocatore non si muoverà: “Granit resterà con noi. È un elemento chiave della nostra squadra“.

Proprio il centrocampista, subentrato nel corso dell’amichevole, è ha segnato il gol del momentaneo pareggio contro il Chelsea, esultando al momento del gol.

Sul suo profilo Instagram, anche Xhaka mostra la felicità per il ritorno in campo con la maglia dell’Arsenal: “E’ davvero bello essere a casa”, insieme ad una foto dell’esultanza dopo la sua rete nell’amichevole odierna.