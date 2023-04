Mou l’imperatore prepara una Roma guardinga per il primo atto contro il Feyenoord

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho sempre più al centro del villaggio giallorosso. L’allenatore, che ieri è stato raffigurato nel quartiere Sao Cristovao a Lisbona dall’artista TvBoy come un imperatore romano che tiene in mano lo stemma del club capitolino, prepara la prima sfida contro il Feyenoord.

Quella più temuta, che si giocherà in terra olandese e senza il supporto dei tifosi romanisti. Non è escluso che Mou riproponga una Roma senza punte di ruolo, con Dybala ancora schierato da falso nove, e Pellegrini sulla trequarti a dare più copertura alla mediana.

Di sicuro l’allenatore non si giocherà il primo atto di Feyenoord-Roma andando all’attacco: la squadra avrà un atteggiamento guardingo, cercherà innanzitutto di non concedere spazi agli olandesi, e proverà a colpire al momento giusto sfruttando le armi migliori a disposizione.

L’obiettivo dunque è quello di lasciare la partita aperta in vista del ritorno all’Olimpico, quando lo stadio sarà tutto giallorosso, compreso il settore ospiti: in casa la Roma ha costruito le sue fortune in Europa con vittorie decisive contro Bodo, Vitesse e Leicester. O più recentemente contro il Salisburgo.

Fonte: Corriere dello Sport