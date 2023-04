Paredes, che lite con Allegri nello spogliatoio. La Juve lo scarica, in estate arriva Frattesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pasquetta decisamente movimentata in casa Juventus. Al termine della partitella in famiglia, una volta dentro lo spogliatoio, l’ex giallorosso Leandro Paredes e l’allenatore bianconero Max Allegri se le sono dette di tutti i colori.

A sbottare, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è stato il centrocampista argentino, che non sta gradendo lo scarso utilizzo dell’allenatore toscano. Tra i due sono volate parole grosse, con i compagni di squadra che sono stati costretti a mettersi in mezzo per evitare che la situazione degenerasse.

E se lo spazio per Paredes dentro la Juve era già ridotto, dopo questa lite l’argentino rischia di vedere ancora di meno il campo. Una cosa è sicura: la sua avventura a Torino è conclusa qui.

L’argentino non sarà riscattato dai bianconeri: l’eliminazione della squadra di Allegri ai gironi di Champions League ha fatto decadere l’obbligo di riscatto da parte della Juventus. Venti milioni che, infatti, alla Continassa hanno già deciso di dirottare su Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che i bianconeri sono fortemente intenzionati ad acquistare in estate.

Con la Roma spettatrice interessata: i giallorossi, anche loro sul giocatore, vantano comunque una percentuale del 30% sulla rivendita del centrocampista. Se anche Frattesi dovesse finire in bianconero, il club capitolino si consolerebbe con una discreta fetta del guadagno del Sassuolo.

Fonte: Gazzetta dello Sport