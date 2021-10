Mou, linea dura: via tutti gli epurati, a gennaio spera in due o tre acquisti “pesanti”

AS ROMA NEWS – Da Mourinho viene imposta la linea dura: niente ritorno tra i convocati per i quattro calciatori esclusi dopo la figuraccia di Bodo. A loro il tecnico aveva concesso l’occasione di riscatto, ma da quei giocatori non sono arrivate le risposte attese.

E così Bryan Reynolds, Gonzalo Villar, Amadou Diawara e Borja Mayoral non faranno parte nemmeno della panchina nel match di questa sera contro il Milan. Mou va avanti per la sua strada, e l’impressione è che difficilmente tornerà indietro.

Il percorso è tracciato, e la decisione definitiva: questi quattro giocatori non sono funzionali al progetto che ha in mente lo Special One per la sua idea di Roma.

Il tecnico ha deciso: al mercato di riparazione vuole liberarsi di tutti e quattro, liberare spazio salariale e convincere i Friedkin a fare due o tre acquisti importanti. Al centro dell’attacco, come terzo centravanti, potrebbe restare Felix: il giocatore rimarrà aggregato alla prima squadra fino a dicembre, poi l’ultima parola spetterà a Mou.

