Allegri: “Juventus squadra da metà classifica, è una vergogna”

ALTRE NOTIZIE – Mastica amaro Allegri dopo la pesante batosta rimediata ieri sul campo dell’Hellas Verona. L’allenatore toscano deve affrontare la prima crisi da quando è tornato ad allenare la Juventus.

Le sue parole a fine partita sono durissime, e dipingono una Juventus molto più piccola di quanto non fosse a inizio stagione, data tra le favoritissime alla vittoria del titolo: “Le parole non servono a niente. C’è da lavorare e stare zitti, c’è una situazione brutta di classifica. Solo 15 punti, bisogna solo avere vergogna. E serve prendersi responsabilità“, ha arringato Allegri.

“Dobbiamo accettare la realtà: siamo una squadra da metà classifica. Con uno spirito diverso, conquistando più contrasti, ne usciremo. Le qualità ci sono. Così è andata per tutto il primo tempo. Ci tireremo fuori in qualche modo. Non sempre le cose vanno come pensi, ma devi essere realista, accettare la situazione e uscirne”, ha concluso l’allenatore.

Il mercato fatto dai bianconeri in estate sembra aver ridimensionato molto le ambizioni della squadra: la partenza di Cristiano Ronaldo, un giocatore che anche a 35 anni era stato determinante per tante vittorie dei bianconeri, sta incidendo tantissimo. L’arrivo di Kean non ha di certo compensato la perdita di un super-campione.