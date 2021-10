Villar, si avvicina l’addio a gennaio: Valencia nel futuro, c’è l’indizio

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Sembra sempre più vicino l’addio di Gonzalo Villar. Il centrocampista ha ormai capito che Mourinho non lo ritiene funzionale al suo progetto, e ormai si è rassegnato a cambiare casacca a gennaio.

Nel suo futuro c’è il Valencia, club che si era lasciato scappare il calciatore prima del suo approdo alla Roma. Il club spagnolo sa che Villar è in vendita e vuole riportarlo in Spagna, scrive in questo minuti il portale Corrieredellosport.it.

Spunta l’indizio social: ieri una tifosa su Twitter aveva scritto: “Qualcosa mi dice che Villar sta guardando la gara del Valencia contro il Villarreal”. Il giocatore ha confermato, mettendo il suo “like”, un gesto che non nasconde la sua volontà di tornare in patria e tornare a essere considerato.

Su Villar c’è anche l’interesse dell‘Atletico Madrid, ma al momento la pista Valencia sembra quella più calda. La Roma è ben disposta ad ascoltare offerte: per Villar l’addio si avvicina col passare dei giorni.

Fonte: Corrieredellosport.it