(LIVE!) ROMA-MILAN: 0-1 (25′ Ibrahimovic)

AS ROMA NEWS – Serata di grande calcio all’Olimpico, lo stadio è di nuovo sold-out per Roma-Milan, la sfida più attesa di questa domenica calcistica.

I giallorossi cercano di nuovo la vittoria di prestigio che manca da troppo tempo in campionato, ma di fronte avranno una compagine collaudatissima che gioca un ottimo calcio, e che non a caso è prima in classifica in compagnia del Napoli. Servirà una Roma al top per riuscire a vincere finalmente uno scontro diretto.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma sotto per un calcio di punizione di Ibrahimovic sul palo di un disattento Rui Patricio. Il Milan ha giocato con più qualità, ma le occasioni ci sono state da entrambe le parti. Dopo il gol subito i giallorossi sono calati.

42′ – Roma pericolosa con una punizione tagliata di Pellegrini che attraversa tutta l’area e termina sul fondo.

41′ – Ammonito Hernandez per fallo su Zaniolo.

38′ – Gol di Leao annullato per fuorigioco.

35′ – Dopo lo svantaggio, la Roma sembra demoralizzata e ora il Milan tiene il campo senza particolari affanni.

26′ – Ammonito Ibrahimovic.

25 – GOL DEL MILAN. Segna Ibrahimovic su punizione: conclusione potente sul palo di Rui Patricio.

24′- Maresca ammonisco fin troppo severamente Karsdorp: punizione dal limite per il Milan.

20′ – Primi venti minuti molto movimentati, con occasioni da entrambe le parti. Gara vivace ed equilibrata.

17′ – OCCASIONE MILAN: Ibrahimovic in area calcia di potenza col sinistro, palla molto alta.

14′ – OCCASIONE ROMA! Azione di Karsdorp dalla destra, cross in mezzo che dopo una serie di rimpalli finisce sui piedi di Pellegrini che dal limite calcia col sinistro: palla fuori di pochissimo!

7′ – Ammonito Zaniolo per proteste dopo un angolo non concesso.

6′ – OCCASIONE MILAN: Kessie col sinistro dal limite manda la palla a lato non di molto.

3′ – OCCASIONE ROMA! Vina salta Saelemaekers in velocità, cross basso per Pellegrini a centro area, il 7 giallorosso calcia col sinistro mandando la palla di poco fuori!

0′ – Fischia Maresca, comincia Roma-Milan!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALLO STADIO OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma comunica il proprio schieramento ufficiale: nessuna novità nell’undici titolare, confermato Mkhitaryan a sinistra.

Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Sky Sport in anteprima: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale del Milan appena comunicata da Sky Sport: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

Ore 18:45 – Cielo molto nuvoloso sull’Olimpico, ma per ora non piove. Il terreno di gioco appare in discrete condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali.

ROMA-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Darboe, Bove, Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Zalewski, Felix.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

A disp.: Mirante, Jungdal, Kalulu, Conti, Gabbia, Romagnoli, Tonali, Bakayoko, Diaz, Maldini, Giroud.

ARBITRO: Maresca

Guardalinee: Carbone-Lo Cicero

Quarto Uomo: Ayroldi

Var: Mazzoleni

Avar: De Meo

Giallorossi.net – A. Fiorini