PIOLI: “Abbiamo giocato con idee e personalità. Gli episodi arbitrali? Non commento”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei rossoneri ai microfoni di DAZN:

Grande personalità del Milan, si riconferma anche stasera.

“Giusto aver giocato con personalità e con le nostre idee. Poi è chiaro che gli avversari ci sono, in 11 contro 11 abbiamo giocato un’ottima gara, concedendo qualcosa perché ogni tanto ci prendiamo qualche rischio di troppo. La squadra deve giocare così in queste partite. Viviamo un momento felice e nel calcio non si sa mai quanto può durare. Ora è il momento di essere spavaldi, sono contento della prestazione”.

Episodi arbitrali?

“Nulla, è giusto che valutiate voi. Io cerco di allenare e di farlo nel migliore dei modi. Vedremo le cose positive e quelle che dobbiamo migliorare. Ora la Champions, ci piacerebbe tornare propositivi anche in Champions anche se sappiamo che è difficile”.

Il Milan sa leggere la partita, Bennacer ha offerto una prestazione molto positiva.

“Sì, onestamente ho 4-5 centrocampisti di gran livello. Ho la possibilità di ruotarli. E’ il reparto dove posso far rifiatare qualcuno perché con questi ritmi non è semplice. Bennacer lo conosco bene, ha fatto un’ottima prestazione. So che ha queste caratteristiche e deve continuare a fare così. Ci sono momenti in cui sei padrone, altri in cui devi soffrire. Ci hanno un po’sorpreso con la difesa a 3, poi ci siamo sistemati. L’espulsione di Theo ci ha messo un po’in difficoltà ma è per questo che la vittoria diventa più importante. Per la capacità di stringere i denti e vincere contro un avversario difficilissimo, su un campo difficilissimo”.