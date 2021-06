Mou pronto a rivoluzionare il centrocampo. Non c’è solo Xhaka: occhio alle sorprese

AS ROMA NEWS – Parola d’ordine: rinforzare il centrocampo. In maniera pesante. Josè Mourinho ha capito che i problemi principali della Roma nascono lì in mezzo, e in estate con Tiago Pinto opererà una rivoluzione nella mediana.

L’unico che sembra destinato a restare è Jordan Veretout, con cui lo Special Ojne ha intenzione di lavorare. Diawara è stato bocciato e gli si cercherà una squadra, Darboe può partire in prestito, mentre Villar deve ancora maturare. Cristante invece potrebbe restare in rosa, sempre che non arrivino offerte allettanti.

In entrata due colpi: Granit Xhaka sembrava in rampa di lancio, e resta un obiettivo di Tiago Pinto, ma la Roma non ha intenzione di svenarsi venendo incontro alle richieste dell’Arsenal, che è partito da 25 milioni per cedere lo svizzero.

Ecco perchè nelle ultime ore si è già parlato di possibili alternative: nella lista di Mou ci sarebbe anche Douglas Luiz, brasiliano all’Aston Villa dal 2019, centrocampista di 23 anni, con un contratto fino al 2023. Ma occhio alle sorprese, visto che la Roma ultimamente ama muoversi sotto traccia: il nome di Koopmeiners è sparito dai radar, accostato prima all’Atalanta e poi al Napoli. Più ambizioso sarebbe il colpo Sabitzer del Lipsia.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport / Il Messaggero