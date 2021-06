Roma, che rebus in porta: tra Gollini e Rui Patricio spunta…Olsen

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho vuole sempre Rui Patricio, ma Tiago Pinto sprinta su Gollini. C’è ancora tanta confusione sui giornali per quanto riguarda il prossimo portiere giallorosso.

Ieri la Gazzetta dello Sport aveva lanciato l’indiscrezione riguardante il portiere dell’Atalanta, sul quale la Roma si sarebbe fiondata dopo aver corteggiato il numero uno del Portogallo. Oggi invece il quotidiano torna a puntare su Rui Patricio, perchè Mou si fiderebbe più dell’esperto estremo difensore del Wolverhampton.

Di diverso avviso Il Tempo (A. Austini), che invece nell’edizione odierna caldeggia la pista che porta a Gollini: secondo il quotidiano romano Tiago Pinto ha messo in stand-by l’affare Rui Patricio, puntando a chiudere a meno di 20 milioni con il portiere dell’Atalanta.

E in mezzo a questo testa a testa aleggia sempre il nome di Robin Olsen: lo svedese ha cominciato alla grande il suo Europeo, e più di qualcuno si domanda se la Roma non abbia già in casa il portiere per la prossima stagione. E allora forse non sarebbe così peregrina l’ipotesi di non spendere soldi per quel ruolo e puntare forte su altri calciatori.

