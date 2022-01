Mou pronto alla rivoluzione in estate: lo Special One chiede un rinforzo per reparto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il mercato di gennaio porterà almeno due volti nuovi in rosa e qualche addio tra le seconde linee. Ma è a giugno che a Trigoria comincerà il vero terremoto.

Mourinho, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), ha intenzione di stravolgere il volto della squadra. Fosse per lui, cambierebbe addirittura 5-6 titolari, considerati non all’altezza di una squadra che ha grandi ambizioni.

Per la prossima estate dunque l’allenatore si aspetta almeno un titolare per reparto, e il lavoro di Tiago Pinto si prospetta piuttosto complicato. Perché il “mercato sostenibile” nel quale è costretto il GM portoghese comporta anche cessioni e l’alleggerimento del monte-ingaggi.

A rischiare qualche big in rosa che ha più mercato: il primo indiziato è il francese Jordan Veretout. I soldi delle cessioni saranno reinvestiti. E in quest’ottica, le parole d’ordine saranno due: personalità ed esperienza. Che non equivale per forza a prendere calciatori alla soglia dei 30 anni come Sergio Oliveira. Abraham, ad esempio, ne ha sei in meno ma alle spalle un lustro in Premier League. L’importante sarà sbagliare il meno possibile.

Fonte: Il Messaggero