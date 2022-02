Mou recupera pezzi: contro lo Spezia tornano Zaniolo e Mancini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo aver ricaricato le pile volando nel weekend a Londra per staccare dalle arrabbiature vissute sabato scorso durante Roma-Verona, Josè Mourinho torna oggi a Trigoria per preparare la partita di domenica contro lo Spezia.

Buone notizie per lo Special One: il tecnico avrà di nuovo a disposizione Gianluca Mancini, che ha scontato l’ennesima giornata di squalifica e potrà ricomporre la difesa a tre con Smalling e Kumbulla.

Più scelte anche in attacco: Nicolò Zaniolo ha smaltito i problemi al quadricipite e sarà di nuovo in gruppo. Non ce la farà invece El Shaarawy, ancora alle prese con i fastidi al polpaccio. Out anche Ibanez e Spinazzola.

Restano indisponibili Mkhitaryan, Shomurodov e Carles Perez. L’assenza che pesa di più è quella dell’armeno, vero uomo squadra di questa Roma a corto di qualità. I tre dovrebbero farcela per Roma-Atalanta del prossimo 5 marzo.

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!