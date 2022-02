Veretout “declassato” a riserva di lusso. Mou punta su Oliveira, Pinto fiuta la plusvalenza per giugno

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Jordan Veretout è passato dall’essere un titolare inamovibile a una riserva di lusso. Una situazione che non lo rende troppo felice, specie ora che aveva raggiunto la maglia della nazionale francese.

Se con la Roma non troverà spazio, il centrocampista sa di avere poche possibilità di essere chiamato dalla Francia per il prossimo Europeo. Mou però non fa sconti a nessuno, nemmeno a lui, che nell’ultimo periodo è calato sensibilmente come rendimento.

Lo Special One ha finito per preferirgli Sergio Oliveira, anche se poi contro il Verona è stato il portoghese a fargli spazio nella ripresa, con la riscossa suonata proprio dai piedi di Veretout: i due calci d’angolo che hanno portato ai gol di Volpato e Bove sono stati calciati da Jordan.

Vedremo cosa deciderà di fare Mourinho già domenica contro lo Spezia: Veretout spera di tornare a giocare titolare, ma al momento Oliveira resta favorito. Secondo La Repubblica, la Roma non ha dubbi sul riscatto del portoghese a 13 milioni, considerato uno dei calciatori su cui Mou vuole partire dalla ricostruzione della squadra.

Per Veretout invece sembra scontata la cessione in estate: a lui, scrive oggi il Corriere dello Sport, sono interessati il Milan e il Napoli, ai quali la Roma lo strappò nell’estate 2019, e non solo.

La sua valutazione teorica è di 25 milioni anche se i recenti sviluppi possono farla calare: Tiago Pinto ragiona su una possibile plusvalenza, ricordando che a suo tempo il collega Petrachi lo aveva pagato 17 milioni più bonus.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport

