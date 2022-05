Mou sceglie un turn-over light: riposano Ibanez, Zalewski e Zaniolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Quattro cambi per la Roma, con Mourinho che sceglie un turn-over “light” per la sfida di questa sera contro la Fiorentina al Franchi.

In difesa Smalling e Mancini saranno molto probabilmente confermati, mentre a riposare sarà Ibanez, uscito malconcio dalla partita contro il Leicester: spazio a Kumbulla. Sulle fasce a rifiatare sarà solo Zalewski, mentre sembra probabile la conferma di Karsdorp a destra.

A centrocampo Veretout darà il cambio a Sergio Oliveira, mentre in attacco Felix appare in leggerissimo vantaggio su Carles Perez per far tirare il fiato a Zaniolo. Non avranno invece modo di riposare né Pellegrini né Tammy Abraham, destinati a partire nuovamente titolari.

Questo dunque il probabile schieramento per la partita di questa sera, ore 20:45, al Franchi di Firenze: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Veretout, Cristante, El Shaarawy, Pellegrini, Felix, Abraham.

Giallorossi.net – F. Turacciolo