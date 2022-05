La Roma a Firenze si gioca il match point

AS ROMA NEWS – Battere la Fiorentina per garantirsi un posto in Europa. Questa sera la Roma si gioca il suo match point al Franchi: se i giallorossi dovessero riuscire a passare sul campo dei viola, un posto in Europa League sarebbe quasi certo.

La squadra di Mourinho tornerebbe davanti alla Lazio, al quinto posto in classifica, e con sole due giornate da giocare alla fine del campionato. La Roma avrebbe quindi il Venezia in casa, ultimo in classifica e ormai a un centimetro dalla retrocessione, e il Torino fuori all’ultima di campionato.

Due partite alla portata dei giallorossi, che a quel punto potrebbero gestire il margine accumulato sulle avversarie, considerato che la Roma a quel punto sarebbe in vantaggio negli scontri diretti con tutte le rivali per un posto in Europa League.

Ma battere la Fiorentina stasera non sarà per niente facile. Anzi, i favori del pronostico sono per la squadra di Italiano: la Roma arriva a questa sorta di spareggio con le fatiche di Conference sulle spalle. Per questo Mou prepara qualche cambio: Kumbulla, Vina (o El Shaarawy), Veretout e Felix potrebbero trovare spazio nell’undici titolare.

Per riuscire a centrare il match point servirà essere ancora affamati, e non appagati dalla finalissima raggiunta giovedì scorso. Oltre a un pizzico di fortuna, che non guasta mai.

