Friedkin in silenzio, Pinto sparito dai radar. Così Mou è sempre più distante dalla società

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Anche ieri Josè Mourinho non ha risparmiato qualche stilettata all’indirizzo della società, con la quale sembra si stia scavando un solco difficilmente ricomponibile.

“Gli episodi? Sono già stato distrutto per la mia etica. Se la società vuole parlare parli, io non parlerò“. E il punto sembra essere proprio questo. La società non parla. I Friedkin non lo hanno mai fatto da quando sono diventati i proprietari di questo club.

“Poche chiacchiere, tanti fatti”, il motto che gli era stato appiccicato addosso. Uno slogan che ha fatto subito presa sul popolo romanista, ma che ora comincia a dare qualche segnale di cedimento. Va bene il basso profilo, ma la scelta di non parlare mai e in nessuna occasione comincia a creare qualche difficoltà a un allenatore sempre più solo nel difendere la squadra.

Perchè anche chi doveva essere la voce pubblica della società, e cioè Tiago Pinto, è lentamente sparito dai radar. Vedere il gm davanti ai microfoni delle tv nei prepartita era una consuetudine, diventa rarità nelle ultime settimane.

Qual è la posizione della società sul suo allenatore? Crede ancora in lui, nella sua visione delle cose? Condivide le sue battaglie e il progetto che il portoghese vorrebbe portare avanti alla guida tecnica del club? Domande che restano irrisolte. Nessuno parla, e il tifoso viene lasciato in balia di spifferi e sussurri che arrivano da stampa e radio.

