Roma-Inter 0-2, i voti dei quotidiani

NOTIZIE AS ROMA – Questi i voti dei principali quotidiani oggi in edicola ai giocatori della Roma che ieri pomeriggio sono stati battuti dall’Inter per due a zero.

IL TEMPO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 5.5, Cristante 6, Ibanez 4; Zalewski 5 (90′ Missori SV), Camara 5 (90′ Tahirovic SV), Matic 6.5 (90′ Pisilli SV), Bove 6 (71′ Dybala 6), Spinazzola 4.5; Pellegrini 6.5; Belotti 5 (74′ Abraham SV). Allenatore: Mourinho 6

CORRIERE DELLO SPORT

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 5.5; Mancini 6, Cristante 6.5, Ibanez 4.5; Zalewski 5 (90′ Missori SV), Camara 6 (90′ Tahirovic SV), Matic 7 (90′ Pisilli SV), Bove 6.5 (71′ Dybala 5.5), Spinazzola 4.5; Pellegrini 5.5; Belotti 5.5 (74′ Abraham 5.5). Allenatore: Mourinho 6

LA GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 5.5; Mancini 5.5, Cristante 6, Ibanez 5; Zalewski 5.5 (90′ Missori SV), Camara 5 (90′ Tahirovic SV), Matic 6.5 (90′ Pisilli SV), Bove 6.5 (71′ Dybala 6), Spinazzola 5; Pellegrini 6.5; Belotti 5.5 (74′ Abraham 5.5). Allenatore: Mourinho 5.5

IL MESSAGGERO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 5; Mancini 5.5, Cristante 6, Ibanez 4; Zalewski 5 (90′ Missori SV), Camara 5 (90′ Tahirovic SV), Matic 6 (90′ Pisilli SV), Bove 5.5 (71′ Dybala 5.5), Spinazzola 4.5; Pellegrini 6; Belotti 5 (74′ Abraham 5.5). Allenatore: Mourinho 5.5

LA REPUBBLICA

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 4; Zalewski 5 (90′ Missori SV), Camara 4.5 (90′ Tahirovic SV), Matic 6 (90′ Pisilli SV), Bove 5 (71′ Dybala 6), Spinazzola 4.5; Pellegrini 5.5; Belotti 4.5 (74′ Abraham). Allenatore: Mourinho 5