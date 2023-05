Non molliamo

AS ROMA NEWS – Inutile prendersi in giro: la Roma è sull’orlo del precipizio. Josè Mourinho ha provato a raschiare il fondo del barile, riuscendo a restare in corsa sui due fronti fino a poche partite dalla fine di una stagione che sembrava poter regalare tante soddisfazioni, ma nel momento decisivo la squadra non ha retto.

Colpa della sfortuna, dell’usura, di una rosa troppo corta: inutile stabilirlo adesso. Ora c’è da pensare a come chiudere al meglio una stagione che rischia di diventare fallimentare. Perchè la squadra è arrivata a pezzi a pochi metri dal traguardo. La Roma vista ieri all’Olimpico è stata quasi commovente: giocatori spremuti, stanchi, alcuni quasi incapaci di correre normalmente, che hanno dato tutto il possibile in campo.

Quella con l’Inter è stata una sfida impari: da una parte c’era una squadra in salute, che arriva a questo sprint decisivo quasi al top della sua condizione psico-fisica. Dall’altra invece undici giocatori raccolti e messi insieme alla bene e meglio, alcuni di questi fisicamente impresentabili, altri decisamente modesti e non in grado di giocare a certi livelli.

Era difficile pensare che la Roma potesse fare molto di più. Eppure in qualche modo la partita c’è stata. Almeno fino a quando Ibanez, non nuovo a certi exploit, ha deciso di regalare il gol del due a zero agli ospiti, chiudendo di fatto una sfida ancora in bilico. All’Inter ieri è bastato affondare un paio di volte per colpire la Roma, e forse la partita avrebbe avuto lo stesso finale anche senza quell’errore.

Resta il fatto che, a quattro giornate dalla fine del campionato, la Roma si ritrova di nuovo al settimo posto. La Champions ormai è una chimera, se non fosse che giovedì c’è l’andata di una semifinale di una coppa europea che permetterebbe di cambiare completamente volto alla stagione.

La Roma col Bayer Leverkusen si gioca tutto. Mourinho lo sa bene e continua a cementare il gruppo: anche ieri, al termine della partita, si è unito alla squadra in mezzo al campo dando un segnale fortissimo davanti all’Olimpico che continuava a sostenere i propri ragazzi. Come riuscirà però a tirare fuori qualcosa da una gruppo a brandelli, questo resta difficile capirlo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini