Mou sfida l’Inter con Pellegrini e Dybala

AS ROMA NEWS – Contro l’Inter con la formazione al completo. La Roma si prepara al big match di sabato con tutte buone notizie dall’infermeria.

Ieri sono tornato in gruppo sia Marash Kumbulla che Stephan El Shaarawy, e la condizione fisica di alcuni calciatori ancora non al top come Camara, Zaniolo e Belotti sta crescendo di giorno in giorno.

Anche il capitano Lorenzo Pellegrini, che ieri ha svolto differenziato, si appresta a tornare in gruppo: sui giornali oggi in edicola infatti c’è grande ottimismo sul recupero del centrocampista per la gara di San Siro.

Mou dunque potrà contare su tutti i suoi effettivi, ad eccezione di Wijnaldum: l’allenatore portoghese sembra intenzionato a puntare su Dybala (che tornerà ad allenarsi giovedì) dal primo minuto insieme a Zaniolo e Abraham, con Pellegrini spostato in mediana al fianco di uno tra Cristante (favorito) e Matic.

Il grande assente del match sarà proprio Mourinho, che sarà in tribuna per squalifica: a dirigere i giallorossi dal campo ci sarà il vice Foti.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Corriere dello Sport / Corriere della Sera